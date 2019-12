Hinsbeck : Geschichten vom lustigen Scheitern

Nettetal Götz Schubert ist jede Woche in der Krimireihe „Wolfsland“ im Fernsehen zu sehen.

(RP) Am Donnerstag kann man ihn wieder in der ARD in der Krimi-Reihe „Wolfsland“ sehen. Die Kriminalfilmreihe mit Götz Schubert und Yvonne Catterfeld in den Hauptrollen wird seit 2016 produziert und als Donnerstagskrimi im Ersten ausgestrahlt. Der Görlitzer Krimi hat eine große Fangemeinde und Götz Schubert natürlich auch. Er spielt in der Reihe den schroffen Eigenbrötler „Butsch“. Für alle Schubert-Fans in Nettetal gibt es eine gute Nachricht. Wer den Schauspieler aus dem Fernsehen mal live auf der Bühne erleben will, hat am Samstag, 15. Februar, dazu Gelegenheit. Götz Schubert wird dann in Nettetal auftreten.