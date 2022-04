Im Seerosensaal in Nettetal : Udo-Jürgens-Show – „Immer wieder geht die Sonne auf“

Im Seerosensaal in Nettetal

Nettetal „Die ultimative Udo-Jürgens-Show“ kommt nach Nettetal. Die Show nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch Leben und Lieder des unvergessenen Entertainers.

„Die ultimative Udo-Jürgens-Show“ kommt nach Nettetal. Am Dienstag, 26. April, um 20 Uhr findet die Veranstaltung im Haus Seerose, Steegerstraße 38 in Lobberich, statt. Mit über 105 Millionen verkauften Tonträgern, mehr als 1000 komponierten Liedern, über 50 veröffentlichten Alben und einer länger als sechs Jahrzehnte andauernden Karriere ist und bleibt Udo Jürgens einer der ganz Großen. Showbusiness-Stars wie Sammy Davis jr., Shirley Bassey oder Bing Crosby sangen seine Songs, Millionen euphorisierter Fans versetzte er regelmäßig weltweit bei seinen Konzerten in Rauschzustände. Und obwohl der leidenschaftliche Künstler im Dezember 2014 unerwartet von der Bühne des Lebens abtreten musste, bleiben der Nachwelt seine wundervollen Kompositionen erhalten – und machen ihn unsterblich.