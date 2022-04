Sportliches Leben in Nettetal : Stadtwerke helfen Sportvereinen

Nettetal Die Stadtwerke Nettetal engagieren sich regelmäßig für die Sportvereine in der Stadt. In der schwierigen Corona-Situation unterstützen sie die Vereine mit zehnmal jeweils 500 Euro.

„Wir sind im dritten Corona-Jahr. Die Pandemie stellt nicht nur den Spitzensport, sondern auch den Breitensport vor Herausforderungen. Hygienemaßnahmen und -konzepte sorgten für nicht einkalkulierte Mehrkosten, während andere Einnahmen zum Beispiel durch Veranstaltungen ausgeblieben sind“, sagt Norbert Dieling, Geschäftsführer der Stadtwerke Nettetal. „Deshalb haben wir uns entschieden, Nettetaler Sportvereinen auch in diesem Jahr aus der Krise zu helfen“, so Dieling. So geht es: Den Verein kurz vorstellen, in wenigen Sätzen schildern, wie die aktuelle Lage ist und beschreiben, wofür die Fördermittel benötigt werden. Die Bewerbung muss vom Vorstand eingereicht werden. Ein internes Gremium entscheidet bei mehr als zehn Bewerbungen über die Vergabe der Fördergelder.