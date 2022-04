Stadtplanung in Nettetal : Mehr Tempo 30 soll Radfahrer und Fußgänger schützen

Nettetal Das Mobilitätskonzept der Stadt Nettetal geht in die zweite Runde. Aus rund 1000 Anregungen hat die Neusser Ingenieurgesellschaft Stolz (IGS) nun einen Katalog mit 397 Maßnahmen erstellt.

Um die Teilnahme zahlreichen Bürgern zu ermöglichen, sind drei Veranstaltungen in den Stadtteilen vorgesehen. Für die Stadtteile Breyell und Schaag findet die Veranstaltung am Dienstag, 26. April, ab 18 Uhr in der Aula der Gesamtschule Nettetal, Von-Waldois-Straße 6 in Breyell statt (maximal 65 Teilnehmer). Für Kaldenkirchen und Leuth wird die Bürgerwerkstatt am Mittwoch, 27. April, ab 18 Uhr in der Aula der städtischen Realschule Nettetal, Kornblumenweg 1 in Kaldenkirchen, angeboten (maximal 75 Teilnehmer). Die Ergebnisse für Lobberich und Hinsbeck werden am Mittwoch, 4. Mai, ab 18 Uhr in der Mensa des Werner-Jaeger-Gymnasiums, An den Sportplätzen 7 in Lobberich, vorgestellt (maximal 85 Teilnehmer). Da die Themen der einzelnen Bürgerwerkstätten stadtteilbezogen aufbereitet werden, sollten die Veranstaltungen besucht werden, die dem jeweiligen Wohnort entspricht. Die Orte Leutherheide, Ritzbruch, Onnert, Natt, Lötsch, Schaag und Kindt werden im Rahmen der Bürgerbeteiligung am 26. April in Breyell behandelt. Bürger aus Busch werden gebeten, die Veranstaltung am 27. April in Kaldenkirchen zu besuchen. Verkehrliche Themen aus Sassenfeld, Hombergen und Dyck werden am 4. Mai in der Bürgerbeteiligung in Lobberich erörtert.