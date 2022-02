Kultur in Nettetal : Liebeserklärung an Mozart und seine Musik

Amadeus spielt im Wien des Jahres 1781. Foto: Ernst Liszewski/Ernst Liszewski Gelsenkirchen

Nettetal Die Theater-Saison von Nettekultur geht weit. Am 4. März wird das Schauspiel „Amadeus“ im Seerosensaal gespielt. Dabei geht es um Mozart und seine Musik aus der Sicht seines Konkurrenten Salieri am Wiener Hof von 1781.

Mozart auf der Bühne im Seerosensaal? Am Freitag, 4. März, wird in Nettetal mit dem Schauspiel von Peter Shaffer „Amadeus“ in der Fassung der Schauspielbühnen Stuttgart das Wahlabonnement fortgesetzt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, ab 19.30 Uhr erfolgt eine Einführung durch ein Mitglied des Ensembles in das Stück. Es gilt die 2-G-Regelung. Aufführungsort ist das Haus Seerose, Steegerstraße 38 in Lobberich.

Das Stück führt nach Wien im Jahr 1781. Antonio Salieri war schon als Kind vom Wunsch beseelt, ein berühmter Komponist zu werden. Er weiht sein Leben Gott, ordnet in Fleiß, Frömmigkeit und Entsagung alles diesem Ziel unter und bringt es tatsächlich zum angesehenen Hofkapellmeister am Hofe des Kaisers Joseph II. Doch als der junge Wolfgang Amadeus Mozart in Wien eintrifft, muss Salieri erkennen, dass seine eigene Begabung lediglich Mittelmaß ist, während die Kompositionen des flegelhaften, kindlich anmutenden Konkurrenten von wahrer Genialität zeugen. Von Neid und Wut getrieben, sagt Salieri Gott, dem er als Komponist dienen wollte, den Kampf an. Mit ausgeklügelten Intrigen setzt er alles daran, Mozart zugrunde zu richten.

In ineinander übergehenden, bilderbogenartigen Episoden, in denen die Musik Mozarts eine wichtige dramatische Funktion hat, zeigt Peter Shaffer in seiner vielfach ausgezeichneten Liebeserklärung an Mozart und seine Musik, den immerwährenden Kampf des Talents gegen das Genie, des Mittelmäßigen gegen das Absolute. Auch wenn er mit der historischen Wahrheit sehr frei umgegangen ist. Den unbestreitbaren Mittelpunkt der Aufführung bildet die geniale Musik von Wolfgang Amadeus Mozart.

Eintrittskarten können zum Preis von 13 bis 22 Euro online unter www.nettetheater.de erworben werden, ermäßigt zwischen acht und 14 Euro. Die Eintrittskarten können bei der NetteKultur, Doerkesplatz 3, Telefon 02153 898-4141, E-Mail nettekultur@nettetal.de sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

