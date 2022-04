CDU in Nettetal : Gaby Glatz führt die Frauen Union

Gaby Glatz ist die neue Kreisvorsitzende der Frauen Union. Foto: CDU/Vera Gäbler

Kreis Viersen Nach vier Jahren Corona-Pause gab es wieder eine Mitgliederversammlung der Frauen Union im Kreis Viersen in Präsenz. Dabei standen auch Vorstandswahlen an, dabei gab es eine Wechsel an der Spitze.

Die Vorsitzende der Frauen Union im Kreis Viersen, Sonja Fucken-Kurzawa aus Willich, hat mit Blick auf ihr vielfältiges Engagement in der Landespolitik nicht mehr kandidiert und schlug daher ihre Stellvertreterin Gaby Glatz aus Nettetal als neue Vorsitzende vor. Sie wurde einstimmig gewählt.

Sonja Fucken-Kurzawa, Susanne Sartingen, Viersen, und Jutta Maly, Tönisvorst, wurden zu Stellvertreterinnen gewählt. Gaby Glatz (62) ist langjährige Vorsitzender der Frauen Union Nettetal und Mitglied des Stadtrates, dort im Vorstand der Fraktion als Fraktionsgeschäftsführerin.

(hb)