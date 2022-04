Heronger Straße in Leuth : In Nettetal sind blühende Kirschbäume ein rosa Traum

Japanische Kirchbluehte in Leuth Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Leuth „Warum nach Bonn zu den Kirchblüten fahren, wenn wir so viel Blüte in Nettetal haben“, postete Bürgermeister Christian Küsters (Grüne). In der Tat muss man nicht bis in die Bonner Altstadt fahren, um Kirschbäume in voller Blüte zu sehen.

In diesen Tagen ist etwa auch die Kirschbaum-Allee in der Heronger Straße in Leuth ein sehr beliebtes Fotomotiv.

Die Kirschblüte ist besonders mit der japanischen Kultur verbunden. Die kurze Blüte in den ersten wärmeren Apriltagen wird jedes Jahr gefeiert, die Blüten gelten als Inbegriff für traditionelle Werte wie Reinheit und Einfachheit. Die japanische Kirsche kommt nicht nur in Japan, Korea und China vor, sondern wird auch in gemäßigten Klimazonen von Europa und Nordamerika kultiviert. hb/Foto: Jörg Knappe

(hb)