Kultur in Nettetal : Nettetaler Comedy-Nacht im Seerosensaal

Nettetal Im Rahmen des besonderen Programms bietet Nettekultur am Freitag die Nettetaler Comedy-Nacht an. Drei Comedians zeigen Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen: Simon Stäblein, Lukas Wandke und Özgür Cebe.

(hb) Ein echtes Comedy-Highlight steht am Freitag, 11. März, auf dem Programm der Nettekultur: die Comedy-Nacht. Ab 20 Uhr werden gleich drei angesagte Comedians auf der Bühne im Haus Seerose am der Steegerstraße in Lobberich stehen. Es gelten die 2G-Regelungen.

Wer kommt denn nun nach Nettetal? Es werden Simon Stäblein, Lukas Wandke und Özgür Cebe sein, die sich die Bälle zuspielen. Alle drei werden Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen spielen. Eigentlich wollte Simon Stäblein sein neues Programm per Zoom-Call spielen, aber die Verbindung war einfach zu schlecht. Nun muss der Homeoffice-Stäblein wohl oder übel doch raus aus seiner Jogginghose – aber was tut ein Stäblein nicht alles für seine Fans. Worum es genau geht? Das kann man jetzt gemeinsam rausfinden – endlich wieder live.

Lukas Wandke ist lebensfroh, smart, direkt und vor allem unfassbar witzig. In seinem ersten Live-Programm „Das L steht für...“ beschreibt der junge Comedian mit einem Augenzwinkern die Charakteristika einer ganzen Generation, die aus Leistungsdruck, Whatsapp-Emojis sowie dem unendlichen Streben nach Freiheit und Individualismus besteht. Sucht man lieber den Sinn des Lebens oder die perfekte Netflix-Serie? Ein Abend mit Lukas Wandke ist witzig, erfrischend und reflektierend. Denn vielleicht ist am Ende des Abends für jeden klar, wofür das „L“ steht ?

Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Für Kurzentschlossene : Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Özgür Cebe ist Ghettos Faust: Es wohnen zwei Seelen in Özgür Cebes Brust. Der Junge aus dem Ghetto und der Waldorfschüler. In seinem neuen Bühnenprogramm sind sie endlich vereint und zeigen, dass man trotz sprachlicher Missverständnisse Verständnis füreinander haben kann. Ausgebildet in allen Feinheiten der deutschen Sprache, stürmt er damit die Bühnen im Land. Özgür Cebe ist ein Wandler zwischen den Welten. Er vermittelt. Er übersetzt. Weltfrieden kann es nur geben, wenn der Bildungsbürger die Sprache der Straße versteht, sagt er und setzt dabei auf Aufklärung. Özgür Cebe beschäftigt sich mit den Themen Religion, Rassismus, Aufklärung und deutscher Schlager. So vielseitig wie er ist auch sein Programm. Mal leise mit einem kleinen Augenzwinkern. Dann wieder laut wie ein Presslufthammer. Lachen ist für ihn die beste Medizin und die Antwort auf alles. Ohne Lachen verlässt niemand die Show von Özgür Cebe.