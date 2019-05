Kaldenkirchen : Musik und alte Autos beim Frühlingsfest

Der Frühlingsmarkt zog wieder Besucher in den Kaldenkirchener Ortskern. Bei der traditionellen Oldtimershow am Sonntag konnten sie rund 100 alte Schätzchen bestaunen. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Kaldenkirchen In Kaldenkirchen haben die Besucher am Wochenende den Frühling begrüßt — trotz des eher launischen Wetters. Bei der Oldtimershow am Sonntag konnten die Besucher rund 100 alte Schätzchen bestaunen.

Von Rebecca Dormels

Mit viel Musik, Bier und Würstchen ist Kaldenkirchen am Wochenende in den Frühling gestartet. Die Werbegemeinschaft Kaldenkirchen aktiv lud mit der 28. Auflage des Frühlingsfestes in den Ortskern und bot wieder ein vielfältiges Programm. Genauso abwechslungsreich war das Wetter – für die Besucher war von Sonne bis Hagel alles dabei.

Verkaufsstände boten den Besuchern eine Auswahl von Accessoires, Deko-Artikeln und natürlich auch Snacks und Getränken. Der Lions Club ist seit Jahren fester Bestandteil des Frühlingsfestes. Auf der einen Seite des Stands schenkten die Männer Getränke aus und versorgten die Besucher mit Reibekuchen. Auf der anderen Seite verkauften die Frauen Bücher.

Info Unterstützung durch ortsansässige Vereine Veranstalter Die Organisation des Kaldenkirchener Frühlingsfestes übernimmt die Werbegemeinschaft Kaldenkirchen aktiv. Unterstützung erhält sie dabei von Vertretern ortsansässiger Vereine, wie der Karnevalsgesellschaft Alles det met, dem TSV Kaldenkirchen sowie dem Verein Kindertraum.

Dadurch startete eine Art Wettkampf, bei dem beide Teams aber für dasselbe Ziel sammelten. „Wir kümmern uns um die schönen Dinge“, sagte Monika Oelers. Das Besondere dabei war, dass der Erlös für einen guten Zweck gespendet wird. „Dieses Jahr haben wir für Maria Helferin gestimmt“, erzählte Gabriele Pesch. Die Bücher sind Stiftungen und Spenden, die über das ganze Jahr gesammelt werden. „Was uns von anderen absetzt, wie zum Beispiel Flohmärkten, ist, dass wir darauf achten, nur neue Bücher zu verkaufen“, erklärte Pesch das Konzept. Für wenige Euro konnte man bei ihnen ein Buch erstehen. Die beiden Frauen kennen sich schon seit Jahrzehnten und waren sich einig: „Es macht doppelt so viel Spaß, wenn man zusammen ist.“ Schöne Dinge gab es auch bei der Goldschmiede, die in der Stadt ausstellte. An verschiedenen Stellen der Innenstadt luden die grünen Bänke wieder zum Verweilen ein. Bunt geschmückt mit allerlei Blumen brachten auch sie den Frühling nach Kaldenkirchen. Am Sonntag hatten wieder die Geschäfte für Besucher geöffnet.

Die gleichzeitig stattfindende Kirmes lockte viele Jugendliche und Kinder in die Stadt. Wibke (15) und Fiona (14) genossen bei dem eher kühlen Wetter eine Portion Pommes in der Innenstadt. Den beiden Freundinnen gefällt die Vielfalt auf dem Frühlingsfest. „Es ist sehr abwechslungsreich“, sagte Wibke. Am besten sei der Disco Dancer auf der Kirmes.

Musikalisch gab es alles – von Hard Rock bis Pop und Schlager. Am Samstag brachten die Bands Fake und Plan B Stimmung. Am Sonntag spielten unter anderem die Larry Cook Band und Shape of Ed, die Frontband der Band Sidewalk, die bereits im vergangenen Jahr das Publikum begeistert hatte. Am Quartier Latin wurde es rockig und laut. Die Teilnehmer des Spring-Jam-Festivals ließen sich vom Regen nicht stören und heizten den Besuchern ein. Der Fokus lag auf regionalen Bands, wie etwa die fünf Musiker Meddle, die die Musik von Pink Floyd auf die Bühne brachten.