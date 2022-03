Gastronomie-Event : Streetfood lockte die Region nach Goch

Eis aus unbehandelter Milch direkt vom Hof bot ein Unternehmen aus Kevelaer aus einem Viehtransporter heraus an. Bei sonnigem Wetter schmeckte die kalte Leckerei nicht nur Kindern. Foto: Evers, Gottfried (eve)

goch Bei überwiegend blauem Himmel genossen zahlreiche Niederrheiner die Möglichkeit einer kurzen Auszeit von der bedrückenden Nachrichtenlage. Corona ist nur noch Nebenthema, die Maske blieb draußen meist unbenutzt.

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Der Sonnenschein trog: Wer sich am Wochenende längere Zeit im Freien aufhielt, womöglich im Schatten stand, hatte mit Schal und Mütze die richtige Entscheidung getroffen. Umgekehrt waren nur wenige Besucher mit dem Fahrrad gekommen, entsprechend voll waren die innerstädtischen Parkplätze. Ähnlich wie beim Flachsmarkt (den es wegen Corona schon lange nicht gab) stellten auswärtige Gäste ihre Fahrzeuge auch in weiter entfernten Wohngebieten ab. Und wanderten dann sternförmig auf den Gocher Marktplatz zu, auf dem es endlich mal wieder ein Event gab, das die Menschen zusammenführte. Hungrige Menschen insbesondere, denn es ging um den Streetdfood Frühling, auf den Tausende offenbar sehnlichst gewartet hatten.

Die Massen strömten Richtung Eingang, wo sich folgerichtig schnell mittellange Schlangen bildeten. Die bereiteten aber selbst Ungeduldigen keinen Verdruss, denn es war ja nicht mehr als der Impfstatus beziehungsweise (für Ungeimpfte) ein Testergebnis zu kontrollieren. Und die Planer hatten für genügend Ordnungskräfte gesorgt, die Stunde um Stunde freundlich nach Zertifikaten fragten und die Besucher dann ohne weiteres einließen. Ein Eintrittsgeld wurde nicht genommen, so konnten die Euros in die Taschen der reisenden Gastronomen wandern, die wegen der Pandemie-Auflagen lange genug auf Einnahmen verzichten mussten. Sechs bis zwölf Euro pro kleinem Gericht wurden fällig, aber offensichtlich gerne auf den Tresen gelegt.

„Wir haben so lange verzichtet, dass wir jetzt gerne mal etwas großzügiger sind“, sagte eine Mutter, die gleich mit zwei halbwüchsigen Jungen an einem Burger-Stand wartete. Eine andere Familie aus Kleve war am Sonntag gar zum zweiten Mal da. Man kann ja an einem Tag nicht alles probieren, und wenn schon Wochenend‘ und Sonnenschein ist und in der Nachbarschaft etwas geboten wird, dann kann man das doch ausnutzen. Zumal ja auch noch ein Zelt aufgebaut war, in dem eine Reihe Tische und Bänke zum bequemen Essen und Musikhören einlud. Wolfgang Bachus und andere sorgten dabei für unterhaltsame Klänge.

Zu trinken gab‘s neben Bier und Cola auch Wein im Glas oder in der Flasche und Süffiges von der „Cocktail-Ambulanz“. Tequlia Sunrise, Caipi und Co. ließen die Fröstelnden vom Sommer träumen. Bis dahin wärmt auch ein kalorienreicher Snack in Form diverser Burger, vielen schmeckte Pulled Pork oder Herzhaftes vom Thai-Stand. Die wachsende Anzahl Veganer musste nicht lange suchen, um Geeignetes zu finden. Sowohl schwäbische Maultaschen als auch Burger gibt es längst fleischlos. Bei „Veggiewerk“ heißt so etwas dann „Curry-Vurst“ oder „Pommes mit Vöner“. Und dass gleich nebenan die Schweinswurst brutzelt stört keinen.

Ordentlich nach Knoblauch duftete es am Stand mit Wikinger-Spezialitäten. Die haben einst anscheinend Fladenbrot mit Schafskäse gegessen, auch Lachs kam gut an auf dem in Knoblauchöl gebratenen Brot. Kaasspatzen und Pasta mit allerlei Dreingaben schmeckten nicht zuletzt dem Nachwuchs. Das Süße fehlte nicht, war aber eher etwas für Nachher: Churros oder Bauernhof-Eis boten sich da an.