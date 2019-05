Leuth : Eine Ausstellung mit Licht und Schatten

Barbara Schmitz-Becker will in ihrer neuen Ausstellung die Wirkung von Schatten zeigen. RP-Foto: Jörg Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Leuth Künstlerin Barbara Schmitz-Becker zeigt ihre neue Ausstellung „Lost in Nature #1“ bis zum 19. Mai im Atelier Busch 8 in Leuth.

In der Regel sind Ausstellungsräume mit Lampen hell erleuchtet, die Wände weiß, um die Kunstwerke ins rechte Licht zu rücken. In der Ausstellung von Barbara Schmitz-Becker in ihrem Atelier Busch 8 in Leuth war es genau andersherum. „Jetzt werde ich mal das Licht ausmachen“, sagte sie, und das angenehme Dämmerlicht tauchte die große Halle in eine poetische Stille.