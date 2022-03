Ratgeber Auto : Wie kauft man seinen ersten Oldtimer?

Galantes Hobby, nicht frei von Tücken: Wer in die Welt der Oldtimer einsteigen will, informiert sich besser gut und holt sich im Zweifel kompetente Hilfe. Foto: dpa-tmn/Fabian Sommer

Düsseldorf Blank poliertes Blech, glänzendes Wurzelholz und geschmeidiges Leder. Oldtimer haben optisch und haptisch einiges zu bieten. Wie finden aber Novizen den passenden Klassiker?

Alltagsautos deutscher Marken seien aber meist günstiger als Exoten und würde eine gute Ersatzteilversorgung bieten, so Nobis. Entscheidend sei die Festlegung auf ein bestimmtes Budget. „Davon bleiben zwei Drittel fürs Auto und ein Drittel für Folgekosten wie Reparaturen“, sagt Wilke. „Denn kein Fahrzeug ist so gut, wie es sich Käufer erhoffen.“

Was kann ich vielleicht selbst - was nicht? Auch sollten sich Interessierte fragen, wie viel sie am Oldtimer selbst reparieren können. „Ein begnadeter Schrauber mit einer gut ausgestatteten Werkstatt kann ein schlechteres Auto kaufen, wenn der Preis stimmt“, so Wilke. Vorteil: Nach den Reparaturen kennt der neue Besitzer sein Auto besser und weiß, wie es repariert wurde.