Kriminalität in Nettetal : Räuber stehlen Geld aus Tresor in Schuhmarkt

Nettetal Drei Männer haben am Samstagmorgen eine Mitarbeiterin eines Schuhmarktes in Nettetal überfallen und aus einem Tresor Bargeld gestohlen.

Drei Männer haben am Samstagmorgen eine Mitarbeiterin eines Schuhmarktes in Nettetal überfallen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 17-jährige Mitarbeiterin den Markt an der Johannes-Cleven-Straße in Lobberich gegen 8 Uhr wie gewöhnlich durch den rückwärtigen Eingang betreten. Wenige Minuten später drangen drei Männer durch die nicht verschlossene Tür in den noch geschlossenen Schuhmarkt ein und schlugen die 17-Jährige mehrfach, um an den Schlüssel für den Tresor zu gelangen. Aus dem Tresor raubten die Täter Bargeld und flüchteten zu Fuß. Um wie viel Geld es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit. Ihren Angaben zufolge sollen die Täter circa 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und mit schwarzen Kapuzenjacken bekleidet gewesen sein. Die Gesichter hatten alle drei mit Stoff maskiert. Laut Polizei sprachen sie mit einem ausländischen Akzent mit auffallend rollend gesprochenem „R“. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.