In Nettetal-Kaldenkirchen : Großer Skater-Wettbewerb auf der neuen Anlage

So sieht die neue Anlage in Kaldenkirchen aus. Foto: Stadt Nettetal

Nettetal-Kaldenkirchen Darauf haben Skate-Fans und BMX-Fahrer lange gewartet: Am Kreuzmönchweg können sie nun eine neue Anlage nutzen. Zur offiziellen Eröffnung gibt es einen Wettbewerb und ein buntes Programm drumherum.

Fertig ist sie schon eine Weile, aber am Samstag, 10. September, soll die neue Skateanlage in Kaldenkirchen ab 11 Uhr auch offiziell eröffnet werden – und zwar vor allem mit einem Skater-Wettbewerb, der um 13 Uhr beginnt. Rund um diesen Wettbewerb gibt es ein Angebot für die ganze Familie: Kinder können sich auf einen Pumptrack und eine Hüpfburg freuen. Ein Foodtruck mit vegetarischen, veganen, aber auch klassischen Burgern, Pommes, ein Popcornstand, ein Eiswagen und Angebote mit Getränken und frischem Obst bieten Verpflegung. Im Rahmen des Wettbewerbs gibt es einen Rollstuhl-Skating-Act, den Auftritt einer Hip-Hop-Tanzgruppe und ein Live DJ-Set.

Die Anlage konnten Skater und BMX-Fahrer schon in den Sommerferien nutzen. Eine Erneuerung der vorhandenen Altanlage an gleicher Stelle hatten sich viele seit Jahren gewünscht. Insbesondere die zentrale Miniramp, ein Holzbau, war in die Jahre gekommen. Zuletzt waren vermehrt Löcher im Fahrbelag aufgetreten. Das Holz der Brüstungen und Verkleidungen war an vielen Stellen beschädigt. Der Untergrund der Anlage aus Betonplatten hatte sich über die Jahre aufgeraut und war damit zu einem möglichen Gefahrenpunkt geworden.