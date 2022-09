Vorfall in Krefeld : Senior an Wohnungstür überfallen

Die Polizei sucht nach dem Überfall auf einen Senioren Zeugen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Krefeld (RP) Ein 84 Jahre alter Krefelder ist an der Türe seiner Wohnung in Dießem/Lehmheide beraubt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach wollte der Senior am Montag gegen 18.45 Uhr gerade seine Wohnung auf der Krahnenstraße aufschließen, als ein Mann ihn von hinten angriff.

