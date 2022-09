Stadt Nettetal meldet illegale Entsorgung : Säcke voller Bau-Müll aus fahrendem Auto geworfen?

Wie Perlen an einer Kette waren die Säcke in dem Graben verteilt. Foto: Stadt Nettetal

Nettetal In einem Graben zwischen Onnert und Quellensee sind 14 illegal entsorgte Müllsäcke entdeckt worden. Die Säcke seien mit Abfällen aus Bauarbeiten befüllt gewesen, teilte die Stadt Nettetal mit.

Das war wohl alles andere als Achtlosigkeit: Am Mittwochmorgen sind in einem Graben zwischen Onnert und Quellensee 14 illegal entsorgte Müllsäcke entdeckt worden. Die Säcke seien mit Abfällen aus Bauarbeiten befüllt gewesen, teilte die Stadt Nettetal am Donnerstag mit. „Die Menge und Lage der Müllsäcke lässt vermuten, dass sie nach und nach während der Fahrt von einem Fahrzeug geworfen wurden“, so die Stadt. Wie rücksichtslos manche Zeitgenossen sich ihres Mülls entledigen, zeigt auch ein anderer Fall, den die Stadt meldete: Bereits in der vergangenen Woche wurde eine komplette Küche nachts auf einem Feldweg entsorgt.