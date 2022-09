Bilanz der Aktionstage : So lief das „Heimat shoppen“ in Nettetal

Die Einzelhändler hatten zum „Heimat shoppen“ eingeladen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Voller Erfolg oder wenig Kundenresonanz? Nettetaler Einzelhändler berichten, wie die Aktionstage sich aufs Geschäft ausgewirkt haben.

Geschäfte in Lobberich, Breyell und Kaldenkirchen wollten an diesem Wochenende bei den Aktionstagen „Heimat shoppen“ so richtig Kundschaft mobilisieren. Unter dem Motto „Pack die Tüte“ sollten mit Give-Aways und Verlosungen die Nettetaler Kunden zum Kaufen animiert werden. Diesmal war neben der Nette-Card auch die Nette-Card-App mit dabei, in der man immer über sein Guthaben informiert ist und jederzeit Punkte sammeln und einlösen kann. Die wurde aber kaum genutzt, so das Fazit der Ladenbesitzer in Lobberich. Präsentiert wurde das „Heimat shoppen“ von den Werberingen in Lobberich und Kaldenkirchen sowie dem VV Breyell.

Beim Schuhhaus Kocken in Lobberich war man insgesamt enttäuscht über die Resonanz der Aktion. Nur ganz wenige Kunden kamen aufgrund der „Heimat shoppen“-Aktionstage. „Wenn wir nicht bestimmte Rabattaktionen machen, kommen nicht mehr Kunden in unser Geschäft“, winkt Chefin Siglinde Reiss ab. Die Nette-Card werde wie die Nette-App in ihrem Geschäft kaum genutzt, um Punkte einzulösen und Rabatt zu bekommen.