Im Zuge der europäischen Mobilitätswoche : Erster Rollatortag in Nettetal bietet Tipps und Übung

Erstmals findet in Nettetal zur europäischen Mobilitätswoche am Freitag, 16. September, von 10 Uhr bis 14 Uhr ein Rollatortag statt. Foto: dpa/Uli Deck

Ein nützlicher Termin für Menschen mit eingeschränkter Mobilität: Erstmals findet in Nettetal im Zuge der europäischen Mobilitätswoche am Freitag, 16. September, von 10 Uhr bis 14 Uhr auf dem Parkplatz „Brockerhof“ an der Von-Bocholtz-Straße ein Rollatortag statt. Dabei können sich gehbehinderte Menschen über den sicheren Umgang mit Rollatoren informieren.

Praktische Übungen, so teilt die Stadtverwaltung mit, sollen die Unfallgefahr verringern und neue Freiheiten ermöglichen. Geplant sind ein Sicherheitscheck und ein Rollator-Parcours. In einem Bus kann das Ein- und Aussteigen mit Rollatoren geübt werden. Informationsstände und eine Rollator-Ausstellung sind vorgesehen. Aber nicht nur die Betroffenen sollen Tipps erhalten, sondern auch die breite Öffentlichkeit soll für die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Rollatoren sensibilisiert werden, sagt die Stadtverwaltung.