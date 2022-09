Vorfall in Krefeld-Gartenstadt : Falsche Telekom-Mitarbeiter stehlen Geld aus Tresor

Krefeld Erneut ist eine Krefelder Seniorin Opfer eines Betrugs durch Unbekannte geworden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Verdächtigen geben können.

(oli) Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hätten am Mittwoch, 7. September 2022, gegen 15 Uhr zwei Männer in Elfrath an der Wohnungstür einer Seniorin geklingelt, sich als Telekom-Mitarbeiter ausgegeben und gelangten unter dem Vorwand in die Wohnung, den Fernsehanschluss kontrollieren zu müssen.