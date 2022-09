Pläne in Niederkrüchten : Bäume am Venekotensee sollen gefällt werden

Rund 80 Bäume am Venekotensee müssen gefällt werden. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten

(hh) Borkenkäfer und wohl auch lange anhaltende Dürreperioden haben rund 80 Bäumen am Südufer des Venekotensees so stark zugesetzt, dass sie nach Ansicht der Gemeindeverwaltung gefällt werden müssen. Andernfalls seien sie eine Gefahr für Spaziergänger und Radfahrer. Zudem soll durch das Fällen verhindert werden, dass sich der Borkenkäfer noch weiter ausbreitet. Was aus der gerodeten Fläche werden soll, dazu haben sich im Auftrag der Gemeinde die Landschaftsarchitekten von Niederkrüchtener Planungsgruppe Scheller Gedanken gemacht. Ihre Ideen stießen bei den Politikern des Planungsausschusses des Gemeinderates jetzt auf Bedenken.

Die Landschaftsarchitekten schlugen vor, die gerodeten Flächen nicht ausschließlich wieder mit Ahorn, Eiche oder Weißdornarten aufzuforsten und die Uferzonen des Venekotensees ökologisch aufzuwerten. Sie regten auch an, eine Art Erlebnispark im Grün schaffen – etwa mit Infotafeln, Spielgeräten, einem Kletterparcours, Callistenics-Geräten, einem behindertengerechten Karussell und Sitzmöglichkeiten am Ufer, die es den Besuchern ermöglichen, „die Füße ins Wasser baumeln zu lassen“. Und in einem weiteren Projekt könne man später auch am gegenüberliegenden Ufer Bereiche neu gestalten und Zugänge und Ausblicke aufs Wasser schaffen, so die Landschaftsarchitekten.

Eine Vision, die den Niederkrüchtener Politikern dann doch etwas zu weit geht. Dieses Konzept lade die Menschen geradezu dazu ein, im Venekotensee auch zu schwimmen – und das ist verboten. Für eine größere Anzahl von Besuchern, die ein derart gestalteter Uferbereich anlocken könne, fehle es auch an Parkplätzen, so ein anderer Einwand.