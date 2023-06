Was Nettetaler Sportvereine bieten Denksport am karierten Brett

Der Name Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 verweist auf zwei Daten aus der Geschichte des Vereins: Die frühesten Wurzeln reichen bis 1929 zum Schachklub Lobberich zurück. Bei der kommunalen Neugliederung 1970 nahm man Kontakt mit dem Kaldenkirchener Schachverein auf, bildete auch gemeinsame Mannschaften und nach der Auflösung des Kaldenkirchener Vereins firmiert der Klub seit 1972 als Schachvereinigung Nettetal 1929/70. Wer sich für das Spiel interessiert und den Verein kennenlernen will, muss nicht sofort eintreten, sondern kann sich den Betrieb zunächst einmal in Ruhe anschauen.