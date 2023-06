Täter derzeit in Nettetal sehr aktiv Kupferdiebstähle bringen Kaldenkirchener um den Schlaf

Nettetal-Kaldenkirchen · Der Schindackersweg in Kaldenkirchen ist einer der Tatorte, an denen in den vergangenen Wochen nachts Regen-Fallrohre gestohlen wurden. Heidi Engler ist eine Betroffene, auch ihr Bruder Wolfgang Bock ist in Sorge. Wir haben mit ihnen gesprochen.

01.06.2023, 18:00 Uhr

Wolfgang Bock wohnt am Schindackersweg, wo die Kupferdiebe auch zugeschlagen haben. Er hat die Befestigung seines Rohrs verstärkt, das am Haus seiner Schwester nebenan wurde gestohlen. Ein Schlauch ist provisorischer Ersatz. Foto: Holger Hintzen

Gepflegte Vorgärten vor ebenso gepflegten Einfamilien- oder Doppelhäusern, kaum Autos auf der Straße – der Schindackersweg macht den Eindruck einer beschaulichen Wohngegend. Auf den zweiten Blick stutzt der Besucher freilich. „Achtung! WhatsApp Nachbarschaftsschutz“ heißt es auf einem Schild, das an einem Laternenpfahl an prominenter Stelle an einer Wegbiegung hängt. Wer da vor allem aufmerken soll, deutet ein gezeichneter Kopf mit einer Maske vor den Augen an – ähnlich, wie man es von den Panzerknackern aus den Donald-Duck-Comics kennt: Einbrecher sollen abgeschreckt werden.