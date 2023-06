Unfall in Nettetal Motorradfahrer stürzt auf Ölspur

Auf ölglatter Fahrbahn ist am Donnerstag, 1. Juni, ein Motorradfahrer in Lobberich verunglückt. Laut Polizeibericht war der 62 Jahre alte Mann aus Moers gegen 10.15 Uhr mit seinem Motorradfahrer im Kreisverkehr Sassenfelder Straße unterwegs und wollte dort in Richtung Freiheitsstraße abbiegen. Auf der Fahrbahn befand sich aber eine etwa zehn Meter lange Ölspur. Auf dieser glitschigen Fläche rutschte der 62-Jährige mit seinem Fahrzeug aus. Er stürzte und wurde dabei verletzt, nach Angaben der Polizei allerdings glücklicherweise nur leicht. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher der Ölspur geben können, um Kontakt unter der Rufnummer 02162 3770.