Im kommenden Schuljahr in Nettetal Gymnasium verabschiedet sich vom Turbo-Abitur

„G8 war der größte Fehler in der Schulpolitik der letzten Jahre.“ Das ist die nüchterne Bilanz von Thomas Türk, Oberstufenkoordinator am Werner-Jaeger-Gymnasium in Lobberich. Er ist gerade dabei, die Stundentafel für das Schuljahr 2023/24 zu erarbeiten, was einen erheblichen Mehraufwand mit sich bringt. Denn das neue Schuljahr nach den Sommerferien bringt die Umstellung von G8 auf wieder G9 in der Oberstufe.