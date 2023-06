Marcus Optendrenk zu Besuch in Nettetal-Breyell Finanzminister bringt Spielzeug für die Kita Lambertus mit

Alle Kitas im Kirchengemeindeverband freuen sich daher auf die Heiligtumsfahrt in Aachen, bei der ein Kinder-Pilger-Tag stattfindet, an dem alle Kitas mit den angehenden Schulkindern teilnehmen werden. Bei diesem Tag werden circa 4500 Kinder in Aachen erwartet. Frau Feldges berichtete dem Besucher auch, dass die Initiative eines gesunden Frühstücks bei allen Kindern der Einrichtung begeistert aufgenommen werde. Auch dieses Frühstück werde in einer gemeinsamen Runde eingenommen. Zudem verwies sie auf eine Eltern-App, die nicht nur für eine zügige Kommunikation unter den Eltern sorge, sondern, die es Eltern mit Migrationshintergrund auch möglich macht, alle Informationen in der Muttersprache zu übersetzen. RP