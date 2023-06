Mobilität im Kreis Viersen Kreis plant Tempo 70 auf Landstraßen

Der Kreis Viersen will an zahlreichen Kreisstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h begrenzen. Betroffen sind alle Streckenabschnitte, an denen parallel, durchs Mittelbankett getrennt, ein Radweg verläuft. Umgesetzt werden soll das Tempolimit Zug um Zug, jeweils bei Sanierung des Radweges. Darüber informierte die Kreisverwaltung die Politik in der jüngsten Sitzung des Kreisbauausschusses. Christian Böker, Leiter des Amts für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen, betonte, dass je nach örtlichen Gegebenheiten auch weiter Tempo 100 gelten könne. „Das werden wir in jedem Einzelfall prüfen.“