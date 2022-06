Brandursache ist noch unklar : Bauernhaus in Breyell brennt ab

Noch ist die Brandursache unklar. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Breyell In einem Wohngebiet in Breyell hat am Dienstagmittag ein leer stehendes Bauernhaus gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken