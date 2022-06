Neue Ansprechpartnerin bei der Stadt : Maria Posthumus ist die neue Ehrenamtsbeauftragte in Nettetal

Nettetal Wer Fragen rund um ehrenamtliche Tätigkeiten hat, kann sich ab sofort an Maria Posthumus wenden: Sie ist die neue Ehrenamtsbeauftragte der Stadt.

Maria Posthumus ist neue Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Nettetal. Die 38-Jährige, die in der Oberlausitz geboren wurde, lebt seit fünf Jahren mit ihrer Familie in Nettetal. Posthumus ist in ihrer Freizeit selbst ehrenamtlich in der evangelischen Kirchengemeinde Lobberich-Hinsbeck tätig. „Wir haben von Anfang an hier in Nettetal ein herzliches Miteinander erlebt“, erzählt sie. „Es motiviert mich ungemein, in meiner neuen Funktion das Engagement der Menschen und damit den Zusammenhalt vor Ort weiter zu stärken.“