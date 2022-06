Ursache unklar : Explosion legt texanische Flüssiggas-Produktion lahm

Houston/New York In einer Großanlage zur Produktion von LNG ist es am Mittwoch zu einer Explosion gekommen. Die betroffene Pipeline führte bislang täglich genug Gas für zehn Millionen Haushalte. Nun stoppt der Betrieb.

Eine Großanlage zur Produktion von Flüssigerdgas (LNG) in Texas fällt nach einer Explosion und einem anschließenden Brand für mindestens drei Wochen aus. Dem Betreiber-Unternehmen Freeport LNG zufolge gab es keine Verletzten, das Feuer sei unter Kontrolle. Das Unternehmen machte keine Angaben zur Brandursache.

Die Anlage liegt an der Golfküste des US-Bundesstaates Texas. Ein dort vor Anker liegender LNG–Tanker wurde in sichere Entfernung verlegt. Die Nachricht von der Explosion führte zu einem Rückgang der Erdgas-Futures in den USA um etwa sechs Prozent. Der Ausfall dürfte zu einem Rückgang der Nachfrage auf dem US-Markt führen.