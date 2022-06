Kriminalität in Nettetal : Ladendieb attackiert Kassiererin

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Nettetal Durch einen Sprung zur Seite hat sich auf dem Aldi-Parkplatz in Nettetal-Kaldenkirchen eine Kassiererin vor einem im Auto auf sie zurasenden Ladendieb in Sicherheit gebracht. Der Mann hatte seine Einkäufe am Montag gegen 10.45 Uhr unbezahlt ins Auto geladen und wollte flüchten.

