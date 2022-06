Feuer in Ratingen West : Feuerwehr löscht Brand in  Obdachlosen-Unterkunft

Ratingen West Ursache für das Feuer Am Sandbach ist noch unklar.

(RP) Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in Ratingen West gerufen. Aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Geschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Am Sandbach quoll dichter schwarzer Rauch, der über geöffnete Fenster auch in oberhalb gelegene Wohnungen eindrang. Durch den rauchfreien Treppenraum konnten sich die Bewohner ungefährdet ins Freie begeben. Aufgrund der Nutzung des Gebäudes als Obdachlosenunterkunft wurde durch die Leitstelle des Kreises Mettmann eine erhöhte Anzahl von Einsatzmitteln alarmiert.