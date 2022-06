Ehrenamt im Kreis Viersen : Silvia Driesch und Inge Rück erzählen, warum sie Sterbebegleiterinnen sind

Die 48-jährige Sylvia Driesch (links) und Inge Rück (78) haben bei der Hospizinitiative den Kursus zur Sterbebegleiterin durchlaufen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen „Das Sterben ist wie die Geburt: Wer auf die Welt kommt, weiß auch nicht, wo es hingeht.“ Silvia Driesch und Inge Rück arbeiten ehrenamtlich als Sterbebegleiterinnen bei der Hospizinitiative Kreis Viersen. Warum tun sie das?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Wenn Silvia Driesch an ihren ersten Einsatz denkt, zieht ein glückliches Erinnerungslächeln über ihr Gesicht. „Ich glaube, das Einfach-da-sein hat der älteren Dame, die nicht mehr ansprechbar war, gut getan. Die Ruhe bei der Handmassage mit Rosenöl war so wohltuend. Dazu kamen ganz tolle Gespräche mit ihrer Nichte, die mir sehr viel über ihre Tante erzählt hat und die sich freute, nicht alleine mit der Sterbenden zu sein“, sagt Driesch.

Die 48-Jährige hat sich für ein Ehrenamt entschieden, das sie bei ihren Einsätzen mit Tod und Trauer konfrontiert. Sie ist Sterbebegleiterin bei der Hospizinitiative Kreis Viersen. Eigens dafür hat sie aktuell eine 120 Stunden umfassende Ausbildung inklusive Praktikum zusammen mit zehn weiteren Teilnehmern durchlaufen. Eigentlich wollte die gelernte Heilpraktikerin schon vor 18 Jahren, als der eigene Vater starb, eine entsprechende Ausbildung zur Sterbebegleitung machen. Aber damals verwarf sie den Gedanken wieder und belegte stattdessen einen Kursus für die Begleitung von Eltern sogenannter Sternenkinder. Im vergangenen Jahr tauchte der Wunsch wieder auf. „Ich googelte, fand die Hospizinitiative Kreis Viersen, rief an und erfuhr, dass gerade ein Platz im Kursus frei geworden war, weil jemand kurzfristig abgesprungen war. Das war für mich das Zeichen, dass es genau richtig ist, jetzt die Ausbildung zu machen“, sagt Driesch.

Info Hospizinitiative bietet auch Trauerbegleitung Die Angebote der Hospizinitiative Kreis Viersen sind gratis. Neben der Sterbebegleitung wird auch die Trauerbegleitung angeboten. Kontakt Wer die Angebote nutzen möchte oder sich für eine Ausbildung in diesen Bereichen interessiert kann unter der Rufnummer 02162 29050 oder per Mail hospiz.viersen@t-online.de Kontakt aufnehmen.

Ihr persönlich ist es wichtig, das weder ein sterbender Mensch noch seine Angehörigen alleine sind. Sie wolle den Menschen in dieser schwierigen Zeit beistehen. „Es ist wie die Geburt. Wer auf die Welt kommt, weiß auch nicht, wo es hingeht. Ein Mensch, der stirbt, weiß ebenso wenig, was kommt“, sagt Driesch. Sie sehe sich als Gast in einer Familie, wenn sie einen sterbenden Menschen begleite. Sie versuche, mit ihrem Einsatz etwas Schweres leichter zu machen, fügt Driesch an.

Das empfindet auch Inge Rück so, die ebenfalls gerade die Ausbildung zur Sterbebegleiterin gemacht hat. Wobei es für sie eigentlich nichts Neues ist. Die Viersenerin, die in den 1980er-Jahren in Köln lebte, baute dort das stationäre Hospiz mit auf. Eine bereichernde Zeit, wie sie es beschreibt. „Nun ist es natürlich anders, wenn man in einem stationären Hospiz im Einsatz ist, als wenn man zu den Menschen in den eigenen vier Wänden oder ins Krankenhaus geht“, sagt Driesch. Daher war es der 78-Jährigen wichtig, jetzt noch einmal die Ausbildung der Hospizinitiative Kreis Viersen zu durchlaufen, zumal sie unter anderem durch einen längeren Auslandsaufenthalt nicht mehr in der Sterbebegleitung aktiv war. „Ich bin dankbar, diese Arbeit machen zu dürfen. Man muss akzeptieren, dass der Tod zum Leben dazu gehört“, sagt Rück. „Durch die Arbeit verliert er ein Stück weit seinen Schrecken.“

Liebe und Menschlichkeit zeichnen in ihren Augen die Einsätze der Sterbebegleiter aus. Beide Frauen sprechen davon, wie wichtig es sei, Empathie zu zeigen, sich aber auch abgrenzen zu können, um mit dem, was sie erleben, umgehen zu können. Etwas, das in der umfangreichen Ausbildung auch vermittelt wird. Im Seminar der Hospizinitiative Kreis Viersen werden die Teilnehmer umfassend auf die spätere Tätigkeit vorbereitet. Dazu gehört auch der Blick auf eigene Verluste im Leben und die eigene Endlichkeit. Die Kosten für das Seminar liegen bei 100 Euro. Nach zwei Jahren ehrenamtlichem Einsatz in der Hospizinitiative kann die Hälfte der Kosten zurückerstattet werden. Die Teilnahme am Seminar verpflichtet allerdings nicht zu einer späteren Mitarbeit. „Wir können feststellen, dass die Anfragen nach unserem Angebot der Sterbebegleitung im Laufe der Jahre immer mehr geworden sind“, sagt Gerda Kretschmann, leitende Koordinatorin der Hospizinitiative. Zwischen 120 und 140 Anfragen sind es pro Jahr, die bei ihr für die Sterbebegleitung eingehen. Für die ebenfalls angebotene Trauerbegleitung sind es pro Jahr 60 bis 70 Anfragen. „Bei der Trauerbegleitung verzeichnen wir ebenfalls eine stärke Nachfrage“, sagt Koordinatorin Britta Jartwig.