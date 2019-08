Verkehrsunfall in Lobberich : Auto streift beim Abbiegen Radlerin

Lobberich Die 23-Jährige wurde leicht verletzt.

Weil ein Auto sie streifte, ist eine Radfahrerin (23) aus Nettetal am Dienstag leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr sie gegen 7.50 Uhr auf dem Feldweg zwischen Tal-Kirchweg und „Oberes Heidenfeld“. An der Kreuzung zur B509 hielt sie, als ein Autofahrer (63) aus Grefrath nach links auf den Feldweg in Richtung Tal-Kirchweg abbog. Dabei fuhr er vermutlich zu eng um die Kurve und berührte die Radlerin, teilt die Polizei mit. Die 23-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.