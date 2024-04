Weniger Spenden für Ukraine „Dann steht Putin irgendwann vor unserer eigenen Tür“

Ein Hilfstransport in die Ukraine – das ist zurzeit gar nicht so einfach zu organisieren. Diese Erfahrung haben zumindest Anestis Ioannidis und seine Hilfsorganisation Human Plus gemacht. „Wir haben mehr als drei Wochen in der Ukraine und in Deutschland herumgefragt, um eine Spedition zu finden, der Spenden in die Ukraine bringen kann“, berichtet Ioannidis. An Unerfahrenheit mangelt es dem Nettetaler beileibe nicht. Schon seit vielen Jahren engagiert sich Human Plus mit humanitärer Hilfe in Krisen- und Katastrophengebieten. Hilfstransporte zu organisieren, ist eigentlich Routine. Ioannidis ist es denn schließlich auch wieder gelungen, eine ukrainische Spedition zu finden, die zwölf Tonnen Hilfsgüter von Lobberich nach Kiew und Odessa bringen soll. Am Mittwoch, 10. April, soll die Ladung auf die Reise gehen.