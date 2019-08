Verkehrsunfall auf der B509 : Unfall beim Abbiegen – zwei Frauen verletzt

Nettetal An der Auffahrt zur Autobahn 61 bog sie nach links ab und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind zwei Frauen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine Autofahrerin (59) aus Viersen-Boisheim am Montag gegen 6.30 Uhr auf der B509 in Richtung Nettetal-Lobberich. An der Auffahrt zur Autobahn 61 bog sie nach links ab und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto. Bei dem Zusammenstoß wurden die 59-Jährige schwer und die 55 Jahre alte Frau aus Viersen-Süchteln im entgegenkommenden Wagen leicht verletzt.