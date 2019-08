Künstlerische Sammlung : Entlang des Hinsbecker Kunstwegs

Hinsbeck Wer in Hinsbeck der Kunst folgt, ist eine ganze Weile unterwegs. Seit 1992 sind fast 30 Objekte, Plastiken und Skulpturen namhafter internationaler Künstler entstanden. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein listet sie auf.

Hinsbeck ist klein und beschaulich – seine Kunstschätze ganz und gar nicht. Seit 1992 sind fast 30 Objekte, Plastiken und Skulpturen namhafter internationaler Künstler und Künstlerinnen entstanden – viele davon vor Ort –, die ihren Platz in Hinsbeck haben – zur Freude der Hinsbecker und zur Freude aller, die an dem sogenannten Kunstweg entlang spazieren oder radeln. „Offiziell“, so erklärt Ralf Hendrix, Geschäftsführer des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Hinsbeck, dem Initiator des Projektes, „umfasst der Kunstweg die Arbeiten entlang der Oberstraße in Richtung Heide. Aber wir betrachten sämtliche Kunstprojekte als Eins.“

Sämtliche Kunstwerke verteilen sich tatsächlich über das gesamte Gebiet von Hinsbeck, wobei sich eine Arbeit, die Basaltstele von Gunnar Krabbe, in Kaldenkirchen am Markt befindet. Insgesamt acht Arbeiten gibt es entlang der Oberstraße.

An der Schlossstraße/L373 weidet das „Kaltblutpferd“ von Peter Rübsam, am Kreisverkehr an der B509 ragt die Eisenstele von Willi Irmen auf. Die Holzstele von Karl-Heinz Heming steht an Haus Bey, Manfred Mangolds „Kubistisches Für- und Miteinander“ finden die Besucher an der Wankumer Straße, Ibrahim Alawads „Musik verbindet“ steht auf dem Friedensplatz. Stefan Przibylla hat 1992 seine Sandsteinskulptur an der Parkstraße aufgestellt und taucht erneut auf der Ginkesweide auf: Hier stehen gleich acht Skulpturen. Dieser Platz ist die Keimzelle des Kunstweges.