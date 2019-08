Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft : CDA-Mitglieder besuchen Nettetaler Hilfswerk Somedi

Nettetal Besonders berührt waren die CDA‘ler über das Engagement des Vereins für Menschen, die an Lepra erkrankt waren.

Die Kreis-CDA besuchte zum Welttag der humanitären Hilfe Stefan Voormans, Geschäftsführer des Nettetaler Hilfswerks Somedi. Voormans berichtete über die Aufgaben des Vereins in Indien und Tansania. Hauptaugenmerk liegt in der Hilfe zur Selbsthilfe. So werden Schulen unterstützt, und mit den Kolpingfamilien Bezirksverband Nettetal/Grefrath baut der Verein derzeit ein Ausbildungszentrum für angehende Elektriker auf. Besonders berührt waren die CDA‘ler über das Engagement des Vereins für Menschen, die an Lepra erkrankt waren.