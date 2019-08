Veranstaltung in der Fußgängerzone : Karibische Nacht in Kaldenkirchen

Samba-Tänzerinnen in brasilianischen Outfits brachten auch ein Stück Südamerika nach Kaldenkirchen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Kaldenkirchen Mit dem Fest am letzten Wochenende der Sommerferien holt der Werbering Kaldenkirchen Aktiv jedes Jahr ein Stückchen karibisches Flair in die Innenstadt. Viele Besucher genossen den Abend und ließen Blütenblätter regnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

„Einfach nur schön“, „Es ist kultig“, „Ein wunderbarer Ausklang der Sommerferien“, „Ein Abend zum Genießen“. In der Kaldenkirchener Innenstadt hagelt es für den Werbering Kaldenkirchen Aktiv Lob. Denn der Verein ist der Veranstalter der Karibik-Nacht.

Traditionell geht es am letzten Wochenende der Sommerferien in der Grenzstadt auf der ganzen Linie karibisch zu. Auf Strandmatten stehen Liegestühle, die zum entspannten Verweilen einladen. Zwischen den Bepflanzungen und den Häusern in der Innenstadt sind Kordeln gespannt, an denen die unterschiedlichsten Lampions hängen. Farbige Wimpel und Fähnchen vervollständigen den Schmuck. Dazu kommen knallbunte Tonnen, auf denen Blumen stehen. Sonnenschirme, Bastmatten, Flamingos, gemütliche Sitzgelegenheiten, lange Bierzeltgarnituren, dazu karibische Live-Musik, Samba-Tänzerinnen in den klassischen brasilianischen Outfits – es herrscht eine ganz besondere Atmosphäre von Leichtigkeit und Sommer in der Grenzstadt.

Info Schützenfest und verkaufsoffen Termin Am Sonntag, 1. September, wird in Kaldenkirchen weiter gefeiert: Mit Kirmes und Schützenfest. Dann öffnen zudem die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr. Heimat Am 13. und 14. September lädt die Grenzstadt zum Heimat Shoppen ein.

Gäste haben es sich in den aufgestellten Liegestühlen bequem gemacht und genießen ihre Drinks, die von Sangria über Pina Colada bis hin zum berühmten mexikanischen Corona-Bier reichen. Der Geruch von gebratenem Reis und Garnelen, Süßkartoffeln sowie Flammkuchen vermischt sich zu einem verlockenden Duftgemisch. Wegweisend geht es an der Flamingo-Bar des Kaldenkirchener Karnevalsvereins zu. Direkt neben der Bar, in der die Mitglieder Mojito und Moscow Mule sowie eine alkoholfreie Mule-Variante mit Wasser statt Wodka mixen, zeigt der Holzpfahl mit seinen Brettchen die Richtung für Haiti, die Blaue Lagune, Trinidad und Jamaika an.

Mit der einbrechenden Dämmerung erhält die gesamte Innenstadt eine andere Dimension. Die Tiki-Bar erstrahlt in einem geheimnisvollen Licht. Ein Stückchen weiter gaukeln geschickt beleuchtet Kunststoffsteine den Besuchern eine Bar aus Eisblöcken vor. Um die Bühne am Marktplatz drängen sich die Besucher. Vier große Weidenkörbe, bis oben hin mit einem Blütenblättermix gefüllt, locken. Jeder darf sich mit den Blüten bedienen. Tausende von ihnen wandern in Besucherhände. Dann beginnt der große Countdown. Fast erinnert es an Silvester. Nur dass in diesem Fall bei Null angekommen keine lauten Raketen in den Himmel schießen, sondern die Besucher und die Mitglieder vom Werbering 10.000 Blütenblätter lautlos herunter regnen lassen. Blüten in ganz anderer Form kann sich ein jeder Besucher indes mitnehmen. In der Grenzstadt heißt es nämlich „Hawaiiketten retten Lichterketten“.