Premiere für Nettetaler Autor Großer Auftritt für Dinçer Güçyeter im Gorki Theater in Berlin

Deutschlandweit hat Güçyeters Roman in den Feuilletons große Beachtung gefunden. Die Familiengeschichte mit der Vertreibung türkischer Griechen, der archaischen Verwurzelung in Anatolien und dem Neuanfang als „Gastarbeiter“ in den 1960er Jahren in Almanya ist sprachlich mit einem Mosaik verschiedenster Erzählformen umgesetzt: Monologe, Dialoge wechseln sich mit Träumen, Gebeten und Chören ab. Im Mittelpunkt stehen die Frauen mehrerer Generationen - und natürlich die Mutter-Sohn-Geschichte. Das gemeinsame Leben in Lobberich mit der Kneipe des Vaters und der Arbeit der Mutter in der Fabrik und auf den Spargel- und Erdbeerfeldern war alles andere als ein Märchen. Das Gorki Theater hat diese offene und berührende Familiengeschichte, ein Leben voller Sehnsüchte und geplatzter Träume gerne aufgegriffen. Und natürlich ist Mutter Fatma mit dabei, wenn ihr Leben auf die große Bühne gebracht wird.