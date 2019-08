Verkehrsunfall in Schaag : Rennradfahrer prallt mit Auto zusammen

Schaag Der Viersener wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Rennradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben fuhr eine 41-jährige Autofahrerin aus Schaag am Dienstag gegen 9.10 Uhr auf der Boisheimer Straße in Schaag in Richtung Hubertusplatz. Als sie dorthin abbog, übersah sie einen 45-jährigen Rennradfahrer aus Viersen, der ihr aus Richtung Boisheim entgegen kam. Im Einmündungsbereich stießen beide zusammen. Der Viersener wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.