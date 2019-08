Spielplätze in Nettetal : Stadt lässt Sandflächen aufbereiten

Nettetal Mit der Wiederaufbereitung der Sandflächen steige auch die Qualität und Sicherheit in den städtischen Anlagen.

Mit der Wiederaufbereitung der Sandflächen steige auch die Qualität und Sicherheit in den städtischen Anlagen, heißt es aus der Nettetaler Stadtverwaltung. „Verunreinigungen in den Spielflächen, die durch Besucher festgestellt werden, können natürlich jederzeit dem Baubetriebshof gemeldet werden“, sagt die Stadtsprecherin. Er ist an der Breyeller Straße 108 in Lobberich angesiedelt.