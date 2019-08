Foto-Workshop in der Stadtbücherei : Selfies schießen leicht gemacht

Breyell In einem Kursus mit professioneller Fotografin lernten Kinder und Jugendliche in der ­Stadtbücherei, wie spannende Fotos gelingen — mit simplen Hilfsmitteln.

Nach einem Exkurs in Posen, Bildzuschnitt und andere fotografische Grundlagen, dürfen die Jungen und Mädchen testen, probieren, sich und die anderen Teilnehmer fotografieren. Manche haben bereits erste Erfahrungen mit Experimenten an der Kamera zu Hause gemacht, andere probieren zum ersten Mal aus, was alles möglich ist. In welchem Winkel sieht das Gesicht am besten aus, auf welche Art bekommt man in einem Bild mehr von der Umgebung unter? Es dauert nicht lange, dann probieren die Kinder und Jugendlichen, mit verschiedenen Perspektiven Bilder zu stellen. Das gefällt auch Lina (11). „Ich hätte gerne noch mehr Zeit gehabt, verschiedene Sachen auszuprobieren“, sagt sie. „Beim Fotografieren geht es auch darum, Dinge genau zu beobachten und zu sehen“, sagt Poltoraczyk. Farbtöne, Lichtreflexe, Details in der Umgebung: Alles kann aus dem richtigen Winkel ein spannendes Mittel werden, um die Bilder aufzupeppen. Und auch mit Kontrast, Farbtönen, Lichteffekten und kleinen Korrekturen lasse sich noch eine Menge herausholen aus den Bildern, sagt die Kursleiterin. Dafür gibt es eine Auswahl an Apps.