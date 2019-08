Schützenfest in Kaldenkirchen : Brucher Schützen feiern ab Freitag an Kölner Straße

Kaldenkirchen Dreh- und Angelpunkt der Kirmesaktivitäten ist der Festplatz Kölner Straße/Aral-Tankstelle.

Das Schützenfest der Schützengesellschaft Kaldenkirchen-Bruch mit dem Königspaar Tobias und Julia Dohmen an der Spitze sowie den Ministern Kevin Bonacker und André Pollmanns findet vom 30. August bis zum 3. September statt. Dreh- und Angelpunkt der Kirmesaktivitäten ist der Festplatz an der Kölner Straße/Aral-Tankstelle.

Am Freitag, 30. August, geht’s um 15.30 Uhr los. Der Zug der Kinder setzt sich ab dem Kirchplatz in Bewegung, und zur gleichen Zeit tritt die Gesellschaft an der Gaststätte zur Mühle, Kölner Straße 36a, an. Ab 16 Uhr findet im Festzelt der Klompenball statt, der zur Brucher Party-Night mit der Coverband Teamwortk wird. Neu ist dann auch die Cocktailbar.