Nettetaler Literaturtage : Band und Chor interpretieren Cohen

Nettetal Der Verein Nettetaler Literaturtage hat für dieses Jahr noch sechs Veranstaltungen organisiert. Den Auftakt macht ein Konzert zu Leonard Cohen. Eine Veranstaltung führt die Besucher in das Theater de Garage in Venlo.

Das Herbstprogramm der Nettetaler Literaturtage wäre fast mit einer ausverkauften Veranstaltung gestartet. Die Nachfrage nach Karten für das Konzert „Die Leonard Bros. – Begegnung mit Leonard Cohen“ war so groß, dass die gut 170 Tickets schnell vergriffen waren. Nun aber gibt es einen weiteren Termin – für den allerdings bereits auch nur noch wenige Eintrittskarten zu haben sind.

Leonard Cohen gilt als einer der bedeutendsten Lyriker und Sänger der modernen Literatur- und Musikgeschichte. Am 21. September wäre er 85 Jahre geworden. Die Nettetaler Stefan Bontenackels, Torsten Delvos, Uli Rentzsch und Klaus Rotering nähern sich Cohens Lyrikband „The Flame“, der nach dessen Tod veröffentlicht wurde, mit teils neu interpretierten Versionen der Lieder an. Rund ein Jahr lang haben sie dafür geprobt. Unterstützt werden sie bei den Konzertabenden vom Chor Tonscherben unter der Leitung von Barbara Gebauer, dazu gibt es Zwischentexte und Einspielfilme. „Das wird eine Riesennummer“, kündigt Ulrich Schmitter, Leiter der Stadtbücherei und Vorsitzender des Vereins Nettetaler Literaturtage, an. Der Abend am Freitag, 20. September, ist ausverkauft. Karten gibt es noch für den Extra-Abend am Donnerstag, 19. September, 19.30 Uhr, in der Alten Kirche Lobberich, Am Treppchen 2. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Info Verein will literarisches Leben bereichern Literaturtage Der Verein, gegründet 1995, hat sich zum Ziel gesetzt, das literarische Leben in Nettetal zu bereichern. Neben einzelnen Aktionen findet alle zwei Jahre im Herbst mit den Nettetaler Literaturtagen ein zweiwöchiges Literatur-Festival statt. Der Verein hat rund 270 Mitglieder aus Nettetal und Umgebung.

Klassische Nettetaler Literaturtage wird es in diesem Jahr nicht geben. Statt an 14 Tagen jeden Abend eine andere Veranstaltung aufzufahren, gibt es nun ein Herbstprogramm mit sechs Terminen – und dazu die große Jubiläumsveranstaltung im kommenden Jahr. Dann feiert der Verein sein 25-jähriges Bestehen. Dafür wird es vom 10. bis 20. September 2020 Veranstaltungen im Spiegelzelt auf dem Lambertimarkt geben – wie zum zehnten Geburtstag der Literaturtage 2013.

Zweiter Termin im diesjährigen Herbstprogramm ist die Literatur­show mit Dorian Steinhoff. Mit dieser etwas aufgefrischteren Art einer Lesung tourt Steinhoff seit 2016 durchs Rheinland und kommt nun zweimal nach Nettetal. Premiere ist am Donnerstag, 26. September, 19.30 Uhr, in der Stadtbücherei, Lobbericher Straße 1 in Breyell. Der Kölner Autor Jan Drees stellt seinen Roman „Sandbergs Liebe“ über emotionale Abhängigkeit vor. „Sidekick“ des Abends ist der Schauspieler Mario Neumann. Am Dienstag, 26. November, 19.30 Uhr, ist Karen Köhler mit ihrem Debütroman „Miroloi“ Steinhoffs Gast in der Stadtbücherei. Sie beschreibt die Geschichte eines Findelkinds, das sich in einem abgeschiedenen Dorf gegen die Tradition und heiligen Gesetze auflehnt. Eintritt zu beiden Terminen: zehn Euro.

Brigitte Glaser stellt am Dienstag, 29. Oktober, ab 19.30 Uhr ihren Roman „Rheinblick“ in der Stadtbücherei vor. Darin geht es um Hilde Kessel, die legendäre Wirtin des „Rheinblicks“ im Bonner Regierungsviertel im November 1972. Verrat ist zu dieser Zeit die gültige Währung. Eintritt: zehn Euro.

Zwei Tage später, am Donnerstag, 31. Oktober, kommt Peter Prange in die Stadtbücherei und präsentiert ab 19.30 Uhr sein Buch „Eine Familie in Deutschland – Am Ende die Hoffnung“. Es ist die Fortsetzung des Bestsellers „Zeit zu hoffen, Zeit zu leben“ und erzählt die Geschichte der Familie Ising im Zweiten Weltkrieg: Mut, Verzweiflung, Verrat und Liebe im Zeichen des Nazi-Regimes. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Letzte Veranstaltung im Herbstprogramm ist ein Abend zur Cannabis-Connection. Das deutsch-niederländische Autorenduo Thomas Hoeps und Jac Toes hat seine Krimireihe um die niederländische Kommissarin Micky Spiker und den deutschen Kunsthistoriker Robert Patati enden lassen, nun legen die beiden einen spannenden Thriller vor. Es geht um die Absicht der Bundesregierung, Marihuana zu legalisieren und die Gegenwehr der niederländischen Cannabis-Mafia. Termin ist Donnerstag, 28. November, 19.30 Uhr, im Theater de Garage Venlo, Saxenkampstraat 2. Auch hierfür kostet eine Eintrittskarte zehn Euro.