Breyeller Schulzentrum : Baustart für Schwimmbecken soll im Frühjahr 2020 sein

Im Oktober sollen erste Bietergespräche geführt werden. Geplant ist eine Bauzeit von 18 Monaten.

Für den Bau des geplanten Multifunktionsschwimmbeckens in Breyell sollen im Oktober erste Bietergespräche geführt werden. Auf die europaweiten Ausschreibungen haben sich Planer beziehungsweise Ingenieure beworben und sollen sich nun vorstellen, berichtet der für die Projektsteuerung zuständige Architekt Dietmar Tillmanns vom Nettebetrieb.

Weil das alte Lehrschwimmbecken im Schulzentrum an der Biether Straße marode ist und wegen Mängeln bereits mehrfach geschlossen werden musste, soll ein Neubau her. Damit soll der Schwimmunterricht für die umliegenden Schulen gewährleistet werden. Geplant ist ein acht mal 12,5 Meter großes Becken mit einem Hubboden, sodass die Wassertiefe je nach Nutzung verändert werden kann. „Der Bau ist mit rund 3,6 Millionen Euro taxiert“, sagt Tillmanns. Zunächst war vorgesehen, Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 einzusetzen, dann ermittelte die Stadtverwaltung, dass es zweckdienlicher sei, Geld in Höhe von 1,8 Millionen Euro aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz einzusetzen. Die ursprünglich eingeplante Summe aus Gute Schule 2020 soll anderweitig für schulische Zwecke verwendet werden.