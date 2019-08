Nettekultur außerhalb der Werner-Jaeger-Halle : Spielzeit 2019/20 beginnt mit einer Komödie

Die Tanzshow „Don‘t stop the Music“ ist im Januar zu sehen. Foto: Martin Häusler

Nettetal Es ist die erste Spielzeit, die nicht in der Werner-Jaeger-Halle stattfindet, da sie saniert werden soll.

Am Freitag, 20. September, beginnt die erste Spielzeit in Nettetal, die nicht in der Werner-Jaeger-Halle stattfindet.

Auf dem Programm steht im Seerosensaal, Steegerstraße 38 in Lobberich, die Komödie „Ketten der Liebe“. Auf der Bühne werden unter anderem Tom Gerhardt, Dustin Semmelrogge und Fabienne Hesse stehen. Im Eröffnungsstück des Abonnements 1 dreht sich alles um den erfolgsverwöhnten Softrocker Andy Roth, der unversehens auf seinen allergrößten Fan Matthias Bommes trifft. Damit nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Beginn ist um 20 Uhr.

Mit dem Thriller „Blackout“ beginnt am Donnerstag, 21. November, 20 Uhr, ebenfalls im Seerosensaal das Abonnement 2 der Theatersaison 2019/2020. In dem Theaterstück geht es um einen Ausfall – den totalen Stromausfall in ganz Europa. Ein Thriller, wie er zeitgemäßer, vorstellbarer und auch beängstigender kaum sein könnte.

Die weiteren Veranstaltungen im Rahmen der Abonnements: Abonnement 1 Mittwoch, 16. Oktober, Jazz- und Blues-Revue mit der Barrelhouse-Jazzband, 20 Uhr; Sonntag, 12. Januar 2020, 20 Uhr, Komödie „Eine Stunde Ruhe“; Samstag, 9. Mai 2020, 20 Uhr, A-capella-Comedy „iNtrmzzo + Stimmlich“; Abonnement 2 Donnerstag, 30. Januar 2020, 20 Uhr, Tanzshow „Don’t Stop the Music“; Dienstag, 21. April 2020, 20 Uhr, Schauspiel „Romy Schneider – Das Leben einer Ikone“; Freitag, 15. Mai 2020, 20 Uhr, Schauspiel „Nathan der Weise“. Die Abonnements können zum Preis von 54 bis 83 Euro im Internet unter www.nettetheater.de erworben werden.­

Außerdem sind die Eintrittskarten bei der Nette-Kultur, Doerkesplatz 3 in Lobberich, Telefon 02153 8984141, E-Mail nettekultur@­nettetal.de, dem Bürgerservice im Rathaus, Doerkesplatz 11 in Lobberich, Telefon 02153 8980, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

