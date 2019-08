Serie „Mein Verein“ : Wo Herren auf Schmalspur geeicht sind

Ralf Schmeink (links) und Richard Nolde gehören zum „harten Kern“ der Rokal-Freunde. Zu den Veranstaltungen der Lobbericher kommen oft mehr als 200 Besucher. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Lobberich Die Rokal-Freunde halten die Tradition von TT-Modelleisenbahnen in Ehren und sind weltweit vernetzt.

Schalter ein und ab die Post: Links herum surrt ein Güterzug, rechts herum ein Personenzug, alte historische Loks ziehen die Wagen, und davor stehen zwei Männer und strahlen. „Das ist eine original Rokal-Modellbahn, wie sie ganz früher zu Werbezwecken in Schaufenstern von Geschäften stand“, erklärt Richard Nolde. Ralf Schmeink ergänzt: „Solch eine Rokal-Anlage ist ein Zeugnis der Industrie- und Heimatgeschichte Lobberichs.“ Um diese Geschichte lebendig zu erhalten, mischen die beiden mit bei den Rokal-Freunden Lobberich – und tauschen sich aus mit Modellbahn-Fans nicht nur innerhalb Deutschlands.

Modelleisenbahn, Schmalspur TT, Lok E 40 – solche Begriffe lassen die Herzen von Eisenbahnfans höher schlagen. „Da kann man schon ins Schwärmen geraten“, gesteht Schmeink und skizziert, was die Rokal-Freunde so treiben: „Wir organisieren Ausstellungen, es gibt den Rokal-Stammtisch, Tauschbörsen, und übrigens gibt es in der Eifel gar ein Rokal-Museum.“ Nicht nur das. „Wir sind weltweit vernetzt, man hilft sich bei Reparaturen oder wenn ein Ersatzteil fehlt“, führt Nolde aus.

Info Am 14. September ist Stammtisch Stammtisch Die Spiel- und Fahrgruppe der Rokal-Freunde Lobberich lädt Interessierte ein zum nächsten Stammtisch am Samstag, 14. September, ab 17 Uhr im Hotel Stadt Lobberich, Hochstraße 37. Auf dem Programm steht „Fahren von kompletten Zügen“. Auch zu Veranstaltungen im Parkstübchen Hinsbeck, Parkstraße 13, wie „Tag der Modellbahn“ oder „Total Rokal“ sind Interessierte willkommen. Infos gibt es im Internet unter www.rokal-tt.lobberich.de.

Gut ein Dutzend Fans bilden den „harten Kern“ der Rokal-Freunde, dazu kommen etliche Interessengruppen, die sich etwa um Reparaturen alter Bahnen kümmern, sowie die Spiel- und Fahrgruppe, die Züge auf Modellanlagen rattern lässt, sagt Nolde: „Wir sind alle Männer, die meisten schon älter.“ Schmeink mit seinen 53 Jahren und erst recht Nolde (29) gehören zu den jüngeren Mitgliedern. Wobei Nolde familiär vorbelastet ist: Sein Vater Ralf Nolde, der im vergangenen Jahr gestorben ist, war Mitbegründer der Rokal-Freunde und viele Jahre treibende Kraft des Clubs.

Um die Bedeutung der Rokal-Bahnen zu verstehen, ist ein Blick in die Geschichte hilfreich, und zwar in die Geschichte Lobberichs, wo heute die Robert-Kahrmann-Straße nahe Burg Ingenhoven an eine industrielle Ära erinnert. Das Kürzel Rokal nämlich setzt sich zusammen aus den ersten Buchstaben von Robert Kahrmann Lobberich. Kahrmann gründete 1927 sein Armaturenwerk, beschäftigte zeitweise mehr als 2000 Mitarbeiter, auch für Auto-Zubehör. Von 1947 bis 1970 wurden die legendären Modelleisenbahnen hergestellt.

„Das waren TT-Schmalspurbahnen, kleine Gleise und Züge also, weil die Menschen nach dem Krieg in ihren Wohnungen meist nicht so viel Platz hatten“, erläutert Nolde, der über die Geschichte Lobberichs und von Rokal auf der Internetseite www.lobberland.de informiert. Wirtschaftliche Zwänge führten zum Aus für die Firma Rokal, doch die Eisenbahn-Ära dauert an – zumindest bei den Rokal-Freunden in aller Welt.

„Wir kennen uns natürlich untereinander. Wolfgang Kossek aus Breyell zum Beispiel kann alle Loks reparieren, selbst in Amerika gibt es Freunde der Rokal-Bahnen, und ganz besonders viele in den Niederlanden“, erzählt Nolde. Der Freundeskreis der Herren, die auf Schmalspur TT geeicht sind, wachse sogar. „So manche Männer, die ins Rentenalter kommen, entdecken ihre Leidenschaft für die Eisenbahnen aus ihrer Kindheit wieder“, sagt Schmeink.

Dabei waren die Rokal-Bahnen und damit auch ihre Freunde „immer schon etwas Besonderes“, wie Schmeink ausführt: „Manche Loks und Waggons gelten heute als Unikate. Sie wurden teilweise in Heimarbeit hergestellt, sodass es minimale Abweichungen unter den Modellen gab, für uns heute ist das einzigartig.“ Trotzdem würden Sammler nicht reich durch den Verkauf von Liebhaberstücken. „Man investiert mehr in Zeit und Pflege der Modelle, als man beim Kauf dafür bekäme“, sagt Nolde. Außerdem gehe es den meisten rein ums Tauschen.