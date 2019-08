Nettetal : Auf Kleintiersafari am Wegesrand

Nettetal Im Sommerferienprogramm des Naturschutzhofs ging es auf besondere Expedition.

„Ich habe auch eine Becherlupe dabei“, sagt Max und deutet auf seinen Rucksack. Till und Sina haben ebenfalls Becherlupen dabei, Nick hat zudem einen Kescher mitgebracht. Doch egal, ob die Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren eigene Lupe dabei haben oder nicht, alle sind gespannt, was die Kleintiersafari, auf die sie sich gemeinsam in der Naturerbefläche Herongen in Nettetal begeben, alles an wilden Tieren hervorbringen wird. Heinen hat im Rahmen des Sommerferienprogramms vom Nabu-Naturschutzhof zu der Exkursion eingeladen.

Begleitet von Henri, der ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolviert, geht es los. Die ersten Meter rumpelt der Bollerwagen über Asphalt, dann geht es links in einen Sandweg hinein. „Schaut mal, eine Blauflügelige Ödlandschrecke“, sagt Heinen. Zwar ist die gut getarnte Heuschrecke generell nicht so leicht zu entdecken, sie macht es den Kindern an diesem Tag aber einfach. Sie hüpft davon und wird dadurch für alle sichtbar. „Wir fangen die Insekten behutsam und schauen sie uns unter der Becherlupe an. Und was machen wir dann?“, möchte Heinen von seinen jungen Teilnehmern wissen. „Wir lassen sie wieder frei“, tönt es ihm unisono entgegen. Genauso wird es gemacht.