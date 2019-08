Nettetal : Unbekannte brechen in Vereinsheime ein

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Nettetal Zwei weitere Einbrüche in Nettetaler Vereinsheime innerhalb weniger Tage: Nachdem Unbekannte am Donnerstag beim Tennisclub Hinsbeck eingestiegen waren, sucht die Polizei Einbrecher, die es zwischen Freitag und Samstag auf einen Sportverein an der Lobbericher Straße in Breyell abgesehen hatten.

Zudem stellten Vereinsmitglieder am Montagmorgen fest, dass Unbekannte in ihre Räume an der Straße Rosendahl in Lobberich eingebrochen waren. Hinweise an die Polizei unter Ruf 02162 3770.

(RP)