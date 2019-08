Breyell : Kinder basteln Modellflieger

Jugendwart Bernd Engelmann (hinten) erklärt den Kindern auf dem Flugplatz in Breyell-Natt, was beim Modellflieger bauen zu beachten ist. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Breyell Bei der Ferienfreizeit des Modellflug-Clubs Grenzland kann der Nachwuchs in den Sommerferien ein eigenes Modell durch die Lüfte steuern.

Hineinschnuppern in den Modellflugsport können Kinder ab zehn Jahren die gesamten Sommerferien durch immer freitags bei dem Modellflug-Club (Mfc) Grenzland Nettetal 1956. An diesem Tag sind vier Teilnehmer dabei, um ihr möglicherweise neues Hobby einmal auszuprobieren.

Insgesamt hat der Club 130 Mitglieder, etwa 70 davon sind aktiv tätig. Gegründet im Jahr 1956, war der Club zunächst auf dem Sportflugplatz Grefrath zu Hause. Seit 1974 ist der Verein in Breyell ansässig. Jeden Freitag bietet der Mfc hier ab 15 Uhr außerhalb der Ferien bei fliegbarem Wetter eine Flugschule für „Jugendliche und junggebliebene Erwachsene“ an, bei der Interessierte sich kostenlos im Modellflug testen können. „Zehn Jahre alt sollten Kinder schon sein“, sagt Engelmann. „Die Koordination sollte da sein, gerade wenn Start und Landung geübt werden, gut wäre ein Interesse an Technik und Mechanik.“ Der Rest komme von selbst: Einblick in Wetterkunde und Thermik werde unmittelbar bei den Flügen übermittelt.